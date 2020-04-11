Malatya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye para cezası
Malatya'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
11.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:02
Malatya'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kentte denetimler yapıldı.
Denetimlerde yasağa uymayan 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kent genelinde denetimler sürüyor.
Kaynak: AA