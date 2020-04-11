Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDIMalatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü.

Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2) MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor. Kaynak: DHA