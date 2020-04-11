Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu
Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDIMalatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü.
11.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:02
Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)
MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI
Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor.
Kaynak: DHA