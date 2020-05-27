Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 218 kişiye ceza
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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 218 kişiye ceza

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 218 kişiye ceza
27.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:55

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda kent genelindeki 218 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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