Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri cadde ve meydanları yıkadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve meydanları yıkadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve meydanları yıkadı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, tankerlerle getirdikleri su ile Atatürk ve İnönü Caddeleri ile Hükümet Meydanı'nı yıkadı.

Tazyikli su ile cadde ve kaldırımları temizleyen ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirdi.

Cadde ve kaldırımları temizleyen ekipler temizlenirken ekipler, yıkama çalışmasını sürdürdü.

Ekiplerin yıkama görüntüleri Kovid-19 ile mücadele sürecinin ilk başlarındaki günleri anımsattı.

Öte yandan kentte sokağa çıkma kısıtlamasına ise uyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine