Kısıtlamada Malatya sessizliğe büründü

Malatya 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyularak vatandaşlar evlerinde kaldı.

Malatya 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

MALATYA - Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyularak vatandaşlar evlerinde kaldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve Pazartesi saat 05.00'de sona erecek olan sokak kısıtlamasına riayet edip pandemiye bulaşmak istemeyen vatandaşlar, kendilerini evlerine izole etti.

Covid-19 pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya merkezdeki Soykan Meydanı ile Kışla (Atatürk) Caddesi'nde polisler tarafından denetim yapıldı. Görevliler haricinde Malatyalılar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Hafta sonu Cumartesi sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalırken, sadece görevleri ve genelge gereği dışarıda olmaları gerekenler cadde ve sokaklarda görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ