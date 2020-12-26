Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

26.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:21
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görülüyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uydukları görülüyor.

Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Malatyalıların sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uydukları görülüyor.

Malatya merkezdeki İpek ve Kışla caddeleri ile Kanal Boyu Caddesinde sessizlik hakim oldu. Polisler şehir merkezinde trafikte denetim yaparken, izin belgesi ve görevlilere geçiş izni veriyor. - MALATYA

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler."Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz."KKTC'de katledilen 14 şehit, 46 yıl sonra toprağa verildiCumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...Son dakika gündem: Erdoğan: "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz."Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"Son dakika haber: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerSon dakika yerel: Silivri'de aç kalan güvercinleri polis beslediSon Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacakBir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdilerErkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o karelerAğrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:30:11. #1.15#
title