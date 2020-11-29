Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

29.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:17
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Malatya'da da başladı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması Malatya'da da başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu kapsamda bugün de Malatya'da saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erecek. Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Polis ekipleri Malatya sokaklarında denetim yaparak sokakta olan vatandaşların kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. - MALATYA

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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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