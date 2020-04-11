Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor - Haber
İçişleri Bakanlığı, Malatya, Polis

Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor

- Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor Kentte polis ekiplerinden sıkı denetim İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor.

11.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:36
Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor

- Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor

Kentte polis ekiplerinden sıkı denetim

MALATYA - İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor. Kent merkezinde polis ekipleri ayrıca drone ile de havadan caddeleri ve sokakları denetliyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 24.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında Malatya'da da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri de kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanması adına geniş tedbirler aldı.

Tüm yerleşim yerlerinde sıkça devriye atan ekipler, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Birçok kavşakta da önlem alan trafik ekipleri araçları tek tek durdurarak izinlerinin olup olmadığına bakıyor. Bazı sürücülere yasağa uymamaları kapsamında ceza kesilirken, kent merkezinde de İnsansız Hava Araçlı Bürosu ekiplerince havadan caddeler yakın markaja alındı. Cadde ve sokaklar drone ile gözlem altına alınırken, yasağa uymayan kişiler anında belirlenerek bölgeye polis ekipleri yönlendiriliyor.

Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haber
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin suskunluğunu bozdu Haber
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin suskunluğunu bozdu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haber
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Acun Ilıcalı Esra Balamir Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Malatya'da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 17:55:05. #1.15#
title