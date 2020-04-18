Malatya'da sokağa çıkanlar drone ile tespit ediliyor
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Malatya, Güncel

Malatya'da sokağa çıkanlar drone ile tespit ediliyor

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer alan Malatya'da yasağa rağmen sokağa çıkanlar drone ile gözlenerek, dışarı çıkanlar tespit ediliyor.

18.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:50
Malatya'da sokağa çıkanlar drone ile tespit ediliyor

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer alan Malatya'da yasağa rağmen sokağa çıkanlar drone ile gözlenerek, dışarı çıkanlar tespit ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 48 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya'da ilk gün vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Malatya merkez şehir meydanı ve Valilik ile İnönü Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin en işlek cadde ve sokaklarında drone ile denetim yapılıyor. Drone görüntüsünden dışarı çıkanlar tespit edilince polis ekipleri o bölgeye gönderilip, ceza kesiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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