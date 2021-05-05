Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı
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Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı

Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Kentim Caddesi'ndeki bir sitede site görevlisi R.E. ile apartman sakini Ü.T. arasında çocuklar arasında yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.T. havaya ateş açtıktan sonra tabancanın kabzasıyla R.E'yi darbetti. Kapıcı R.E ise bıçakla Ü.T'yi göğsünden bıçakladı.

Yaralı Ü.T. 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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