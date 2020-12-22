Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Sis ulaşımı olumsuz etkiledi

22.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:02

Malatya'da etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Malatya'da etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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