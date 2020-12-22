Sis ulaşımı olumsuz etkiledi
22.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:02
Malatya'da etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Malatya'da etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.
Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş