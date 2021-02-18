Malatya'da simülasyon tabanlı teknolojik eğitimle nitelikli elektrikli araç teknikeri yetiştirilecek

İnönü Üniversitesi tarafından yürütülen Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı Projesi ile nitelikli elektrikli araç teknikeri ve kaynakçı yetiştirilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından yürütülen Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı Projesi ile nitelikli elektrikli araç teknikeri ve kaynakçı yetiştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projede, imzalar İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından atıldı.

Prof. Dr. Kızılay, imza töreninde, Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri ile Kaynak Teknolojileri programları için sanal simülasyon laboratuvarı kuracaklarını söyledi.

Laboratuvarın 775 bin 142 lira olan toplam bütçesinin 581 bin 356 lirasının FKA'nın desteğiyle karşılanacağını vurgulayan Kızılay, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkınma Ajansı iş birliği ile bu laboratuvarımızı hayata geçireceğiz. Bu kuracağımız laboratuvar İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokuluna, oradaki öğrencilerimize, hocalarımıza ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinde alanla ilişkili olan fabrika elemanlarına da hizmet edecek bir laboratuvar. Hem elektrikli araçlarda hem de kaynak teknolojilerinde sanal gerçeklik ile simülasyon laboratuvar eğitimini öğrencilerimize vermiş olacağız. Sanal gerçeklikle simülasyon eğitimi, gerçek eğitimin veya fiziki laboratuvarların artık yerini almaya aday. Bu ileri teknoloji bilişim ve iletişim teknolojisinin çok ilerlemiş bir boyutu. Biz de bunu eğitimle şehrimizde, üniversitemizde, okulumuzda kullanacağız, bu konuda öncülük yapmış olacağız."

Laboratuvarın tüm üniversitelere, meslek yüksekokullarına, özellikle pratik eğitimi uygulayan meslek yüksekokullarına ve mühendislik fakültesi ve uygulama eğitimi veren diğer birimlere örnek bir laboratuvar olacağını kaydeden Kızılay, "Aynı zamanda sanayicilerimize de kendi eğitimleri için örnek bir laboratuvar olacağını düşünüyorum." dedi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleştiği, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirildiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti.

Bu projeyle artık yeni trendlerin teknoloji tabanlı eğitim ve teknoloji programlarıyla yakalayacağını aktaran Yoğunlu, şöyle devam etti:

"Gerek kaynak teknolojileri alanında, gerek Türkiye'de ilkler arasında yer alan elektrikli araçların bakım, onarım ve montajında öğrencilerimize, sanayideki fabrikalarımıza burası bir ortak eğitim alanı olacak. Burada gerek nitelikli istihdamın yetiştirilmesi noktasında, gerek sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eğitimlerin, ara personelin yetiştirilmesi noktasında önemli olacak. Bu sene kalkınma ajansları için kaynak verimliliği yılı. Burada aslında bir nevi aslında kaynak verimliliği de sağlanmış olacak. Çünkü bu simülasyon cihazları ile sağlanan eğitimlerin laboratuvarı çok fazla makine ekipmanla ancak kurulabiliyordu. Burada inşallah sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak çok daha fazla eğitim, çok daha az bir bütçeyle gerçekleşmiş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine