Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattıMALATYA'da gün boyunca etkili olan fırtına, akşam saatlerinde de devam etti.

Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

MALATYA'da gün boyunca etkili olan fırtına, akşam saatlerinde de devam etti. Şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Şimşekler, Tandoğan Mahallesi'nde isabet ettiği otluk alanda ve Merdivenler Mahallesi'ndeki bir müstakil evde ise yangın çıkardı. Her iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kentte gün içinde etkili olan gök gürültüsü akşam saatlerinde de sürdü. Fırtına zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı. Beydağları ve şehrin kırsal mahalleleri üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

Şimşek, yoğun olarak Tandoğan ve Merdivenler mahallesi çevresine isabet etti. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir otluk alana isabet eden şimşek, aynı anda Merdivenler Mahallesi'nde bir eve de isabet ederek yangın çıkardı. Her iki bölgede çıkan yangınlara itfaiye erleri müdahale ederek, söndürdü. Yangınlarda ölen veya yaralananın olmadığı öğrenildi.

Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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