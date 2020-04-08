Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı MALATYA'da, gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de devam etti.

MALATYA'da, gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Camideki paratonerin şimşeği çektiği sırada enerji ile ortaya çıkan alev topu dikkati çekti.

Kentte gün içinde etkili olan gök sağanak akşam saatlerinde de sürdü. Sağanak, yolları göle çevirip araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

CAMİNİN MİNARESİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi ise tesadüfen evinin yanındaki cami minaresine yıldırımın düşme anını kaydetti. Camideki paratonerin şimşeği çektiği sırada enerji ile ortaya çıkan alev topu dikkati çekti. Barguzu Caddesi'ndeki Sofuoğlu Caminin minaresinde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA