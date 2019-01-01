Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çirikpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, Fethi Aksoy (38) ve Nihat K. (39) bıçaklanarak, Sami U. (54) ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılardan Fethi Aksoy ve Nihat K. 112 acil servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Sami U. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA