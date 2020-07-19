Malatya'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı Malatya'da silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan mezarlığı ziyarete giden A.U. ve K.Ö'ye yakınlarda bulunan bir evin balkonundan şüpheli İ.Y. tarafından ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.U. ve K.Ö, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli İ.Y. olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü ve 1 hafta önce hastaneden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA