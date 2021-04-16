Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ekrem Toktamış Sokak mevkiine otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir apartmanın önünde oturan 3 kişilik grubun üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sol bacağına isabet alan Erkan B. (22) hafif şekilde yaralanırken, olayın şüphelileri araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs bir süre sokakta ambulans bekledi. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından Erkan B., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet dolu kovan bulurken, olay esnasında Erkan B.'nin yanında bulunan arkadaşları olayın Mart ayında Büyük Hüseyin Bey Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın devamı olduğunu ileri sürdü. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı