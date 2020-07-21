Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da çay ocağında oturanlara bir motosikletten açılan ateş sonucu 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
21.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:08

Malatya'da çay ocağında oturanlara bir motosikletten açılan ateş sonucu 1 hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi alt geçit mevkiinde bulunan bir çay ocağında oturan 3 kişinin üzerine bölgeye motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Mehmet İ. (38) ile birlikte 2 kişi yaralanırken olayın şüphelileri kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi olayda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet İ. (38) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İki yaralanın hastanede tedavileri sürerken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan buldu.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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