Malatya'da silahlı kavgada iki kardeş yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.
14.04.2020 02:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:24
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.
Yeşilkaynak Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.T. ve F.T. kardeşler pompalı tüfekle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA