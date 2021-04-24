Malatya'da silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı

Malatya'da silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltını alındı, 7 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Malatya'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 9 şüpheli gözaltını alındı, 7 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

Olay yerinden otomobille kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı, 4 tabanca ele geçirildi.

Diğer 5 kişilik grup ise ikametlerine girdi. Şüphelilerin teslim olmaması üzerine bölgeye özel harekat ekipleri çağrıldı.

Eve operasyon yapılacağı esnada 5 şüpheli teslim oldu, ekipler 3 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri evin bulunduğu sokakta çok sayıda mermi kovanı buldu.

Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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