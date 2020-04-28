Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'ndeki bir evde aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, K.K, ve F.K. tabancayla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA