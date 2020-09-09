Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Malatya'da çıkan kavgada bir kişi silahla bir kişi de darbedilerek yaralandı.

Malatya'da çıkan kavgada bir kişi silahla bir kişi de darbedilerek yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde V.Ö, S.S. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ö. yanında bulunan tabancayla S.S'yi yaralarken M.K. ise darbedildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli V.Ö. polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Kaynak: AA