Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rubailer Sokak içerisinde ikamet eden iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopalarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada L.Ç. silahla açılan ateş sonucu, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA