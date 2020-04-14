Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, 3 gözaltı
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Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltıMALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

14.04.2020 02:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:52
Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup Feyza Sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Rıdvan ile Ferdi Tuçar kardeşler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralı iki kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, boş kartuş ve olay yerinde bulunan parayı incelemek için emniyete görürken, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olay sonrası otomobille kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da silahlı kavga 2 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: DHA

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