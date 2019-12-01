Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

01.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:31

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O. ile E.K. arasında Akpınar Meydanı üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden başladığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada A.O. ile E.K. karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan E.K., Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı A.O. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA