Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şifa Mahallesinde iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan S.K, ile D.A, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada S.K ile D.A, yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde bir otomobilin altında kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA