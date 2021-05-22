Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Efsane Sokak içerisinde kavga ihbarına giden polis ekipleri kaldırımda bacağında silahla vurulmuş kanlar içerisinde olan bir kişiyi buldu. Çok fazla kan kayıp eden şahıs bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika | Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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