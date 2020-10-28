Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı

28.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:12

Bir son dakika haberine göre Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde Ç.S ile M.İ arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan M.İ, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika: Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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