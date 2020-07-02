Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
02.07.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:44

Malatya'da husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen İ.Ç. ile E.Ü. yakınları tarafından Amca Sokak içerisinde bulunan bir oto parkta barıştırılmak üzere bir araya getirildi. Bu arada şahıslar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucunda İ.Ç. yaralanırken, olayın şüphelileri otomobil ile olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler kısa sürede E.Ü.'yü olayla kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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