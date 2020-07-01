Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kadim Sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı C.M. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda C.M. yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden otomobil kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yapan ekipler park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerin şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA