Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
01.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:06
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişi arasında Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu K.K, C.M'yi silahla ateş ederek yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA