Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
13.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:23
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA
Kaynak: İHA