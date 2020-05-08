Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde B.P. ile H.K. arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında yaralanan H.K, önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Olayın şüphelisi B.P. ise yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: AA