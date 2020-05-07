Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada göğsünden silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada göğsünden silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Mehteroğlu Sokak içerisinde B.P. ile H.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada açılan ateş sonucunda H.K. göğsüne aldığı isabet sonucunda yaralanırken, B.P. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ve ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada ameliyata alınırken,olayın şüphelisi B.P. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA