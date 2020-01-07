Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

07.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:50
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir iş yerinde, Z.K. ve F.K. arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan F.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Z.K'yı gözaltına alan polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Kaynak: AA
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