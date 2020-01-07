Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

07.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:50

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bir iş yerinde, Z.K. ve F.K. arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan F.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Z.K'yı gözaltına alan polis ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Kaynak: AA