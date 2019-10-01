Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.F. ile B.K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada B.F, av tüfeğiyle B.K.K'ya ateş etti.
Yaralanan B.K.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.F'yi kısa sürede yakaladı.