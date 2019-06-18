Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde Abdurrahman D. ile Ayhan K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla bacağından yaralanan Ayhan K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA