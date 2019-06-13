Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'nde bir iş hanında iddiaya göre, Miraç E. ile H.B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
H.B, alacaklı olduğu Miraç E'yi av tüfeğiyle ayağından yaraladı.
Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli H.B'yi yakaladı.
Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu.
Yaralı Miraç E. ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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