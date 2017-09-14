Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da otopark tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Küçük Mustafa Paşa Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre işyeri sahibi ile aracını park etmek isteyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile S.B. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.



Yaralı olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken olayın zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA