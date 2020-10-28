Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

MALATYA'da, Muhammed İ., tartıştığı Çağrı S., tarafından tabancayla bacağından yaralandı.

MALATYA'da, Muhammed İ., tartıştığı Çağrı S., tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Şüpheli Çağrı S, yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Çağrı S. ile Muhammed İ., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle Çağrı S., yanında bulunan tabancayla Muhammed İ.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Muhammet İ. çağırılan ambulansla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çağrı S., yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN