Malatya'da silahla yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Malatya'da silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'da meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüpheliler operasyonla yakalanırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 kesici alet, 7 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA