Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı
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Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

29.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:13
Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı

'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Olay, ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü mevkiinde, yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan daha önceden tanımadığı bir şahısla arasında tartışma çıkan A.Ü. (37) silahla açılan ateş sonucunda yaralandı. Kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden şahıs burada tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin A.Ü.'yü silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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