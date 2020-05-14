Malatya'da silahla başında yaralanan şahıs kurtarılmadı
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Malatya'da silahla başında yaralanan şahıs kurtarılmadı

Malatya'da silahla açılan ateş sonucunda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da silahla başında yaralanan şahıs kurtarılmadı
14.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:58

Malatya'da silahla açılan ateş sonucunda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında meydana gelen olayda silahla açılan ateş sonucu başına isabet alan V.Y. ağır yaralandı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. V.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

V.Y.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekiplerine mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alınırken,V.Y.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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