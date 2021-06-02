Malatya'da silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama
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Malatya'da silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda, tüfek, ruhsatsız silah ve fişek eve geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dört şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet otomatik tüfek, 12 adet fişek ile 5 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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