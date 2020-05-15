Malatya'da silah operasyonu
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Malatya'da silah operasyonu

Malatya'da silah operasyonu yapılarak, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Malatya'da silah operasyonu
15.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:44

Malatya'da silah operasyonu yapılarak, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda, 3 şahsa ait 3 adreste arama yapıldı. Aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği ve 3 adet de tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma tarafından 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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