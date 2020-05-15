Malatya'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 1 tabanca, 4 av tüfeği, 38 mermi, 45 tüfek kartuşu ile 3 tabanca şarjörü ele geçirdi. Silah ve şarjörlere el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA