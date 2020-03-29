Malatya'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda 5 el yapımı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Silah ve şarjörlere el koyan polis,ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA