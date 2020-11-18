Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

18.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:25
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada, kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 160 tabanca mermisi ile 5 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haber... Silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika haber... Silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika haber | Silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber | Silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Şafak Sezer Öykü Karayel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Lance Stroll Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:28:23. #1.15#
title