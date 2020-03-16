Malatya'da silah kaçakçılığı Malatya'da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli düzenlene operasyon ile yakalandı.

Malatya'da jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli düzenlene operasyon ile yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hekimhan ilçesinde operasyon düzenlendi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahsın evine yapılan operasyonda 1 adet 7.65 mm çapında el yapımı tabanca, 5 adet tabanca fişeği,1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - MALATYA Kaynak: İHA