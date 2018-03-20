Malatya'da Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon

Malatya'da, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmada, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli ile bu şahıslardan silah satın aldığı değerlendiren 12 kişinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin 95 kişiden oluşan kaçakçılık, terörle mücadele, asayiş ve narkotik büro ekiplerinin katılımıyla şüphelilere ait 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 154 mermi, 337 av fişeği, çok sayıda bıçak, tabanca ve tüfek parçaları ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.